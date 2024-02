Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig ist derzeit für Besucher geschlossen. Wie die Stadt mitteilte, ist in dem Gebäude im Stadtteil Schönefeld am Montagabend ein unsichtbarer Brand ausgebrochen. "Nach ersten Informationen kam es bei Bauarbeiten zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Das Gebäude musste deshalb komplett gesperrt werden", hieß es in einer Mitteilung am Dienstagmittag. Derzeit sei noch nicht klar, wann es wieder betreten werden könne.