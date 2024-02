62 Feuerwehrleute im Großeinsatz

Auf dem Gelände unweit des S-Bahnhofes Dresden-Zschachwitz hatten in der Nacht zum Sonntag drei Gebäude gebrannt. Mehr als 1.000 Quadratmeter der Brache standen in Flammen. Das brennende Gebäude stand in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haltepunkt der Deutschen Bahn Zschachwitz. Daher hatte der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöht und ein Großaufgebot angefordert. 62 Kameraden rückten an und kämpften stundenlang gegen die Flammen. Sie mussten das Löschwasser über mehrere hundert Meter Schlauchleitung von zwei Hydranten heranführen. Anwohner waren mit Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Montagmorgen waren dann noch einmal 34 Einsatzkräfte zu dem wieder entflammten Feuer ausgerückt.

Vor zwei Jahren, am 11. Februar 2022, war die Feuerwehr in ähnlicher Stärke schon einmal zu einem Großbrand an die Stelle in der Fritz-Schreiter-Straße ausgerückt. Damals brannte ein Teil der Halle ab.

Ein schlimmer Verdacht

Die abgebrannte Industriebrache war Teil des Konzentrationslagers Flossenbürg, ein Außenlager für KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Es existierte von Oktober 1944 bis April 1945. Knapp 1.000 Gefangene hätten damals für die Mühlenbau und Industrie AG (MIAG) arbeiten und unter anderem Sturmgeschütze herstellen müssen. Mindestens 80 von ihnen seien gestorben.



Am Sonnabendnachmittag hatte die Dresdner Wählervereinigung DissidentInnen, die zur Kommunalwahl antritt, bei X (vormals Twitter) betont, dass ihr der Erhalt des Zwangsarbeiterlagers "als Gedenkort wichtig ist." Das Bündnis verlangt einen würdigeren Gedenkort in der Fritz-Schreiter-Straße, wo bislang ein Gedenkstein an die Misshandlungen der Häftlinge erinnert.