Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger will in den Landtag wechseln und dafür sein Oberbürgermeisteramt aufgeben. Er habe sich entschieden, sein Direktmandat anzunehmen, teilte der Politiker der Freien Wähler mit. Bislang hatte der Politiker das offengelassen. Berger hatte in seinem Wahlkreis mit 36,6 Prozent der Stimmen das Direktmandat für die Freien Wähler geholt. "Eine Wahl ist am Schluss kein Spaß. Die Leute haben mich mehrheitlich gewählt und haben mir einen Auftrag gegeben, und der heißt eigentlich Veränderung", begründete Berger seine Entscheidung.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow