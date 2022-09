In Leipzig wurden in diesem Jahr bereits vier solcher Brandanschläge auf die drei in der Stadt installierten Enforcement-Trailer verübt, sagt David Quosdorf von der Stadtverwaltung. Die Blitzer seien danach bis zu sechs Monate nicht mehr funktionsfähig gewesen.

Die Anschläge auf Blitzer in Leipzig sind in den vergangenen Jahren stetig steigen, sagt Quosdorf: "In den letzten Jahren kam unter anderem schweres Werkzeug zum Einsatz, es wurde ein Pkw als Rammbock benutzt, die Enforcement-Trailer wurden angezündet und beschossen." Zweimal sei sogar Sprengstoff gegen die Blitzer-Geräte eingesetzt worden.

Je nachdem wie schwer die Radarfallen beschädigt werden, fallen sie zwischen einigen Wochen bis zu mehreren Monaten aus, erklärt Quosdorf. Zum Glück habe es nach den Brandanschlägen auf die Enforcement-Trailer noch keinen Totalschaden gegeben. Reparaturzeiten zögen sich jedoch lange hin, weil Ersatzteile aktuell durch die Weltmarktlage und gestörte Lieferketten nur schwer zu bekommen seien. Brandschäden brauchen derzeit lange Reparaturzeiten, wegen der aktuell gestörten Lieferketten. (Archivfoto) Bildrechte: IMAGO / Blaulicht News

Besonders häufig sind Beschädigungen laut Quosdorf durch Schmierereien. Das Leipziger Ordnungsamt müsse fast täglich ausrücken, um Graffiti, Schmierereien und Aufkleber zu entfernen.

In der zweitgrößten Stadt Sachsens stellt sich die Lage auf den ersten Blick ruhiger dar als in Leipzig. So hat es laut städtischer Pressestelle seit 2009 insgesamt 13 registrierte Sachbeschädigungen an stationären Blitzern gegeben. Dabei seien jedoch Schäden durch Graffiti und Aufkleber nicht mitgezählt. Schmierereien würden pro Anlage etwa einmal im Quartal auftreten. Blitzer-Geräte werden häufig mit Graffiti beschmiert. Aber auch Brandanschläge sind nicht selten. (Archivfoto) Bildrechte: IMAGO / Markus van Offern

Besonders häufig werden in Dresden die Gehäuse der Messanlagen beschädigt, so Stadtsprecherin Diana Petters: "Die Schäden reichen von Farbbeutelbewurf über Bewurf mit Pflastersteinen bis hin zum Aufbruch des Gehäuses und anschließendem Zünden von Feuerwerk in der Öffnung."

Die jährlichen Kosten durch die willkürlichen Zerstörungen gehen für die Stadt in die Tausende. Je nach Schaden kommen pro Reparatur 200 Euro bis 15.500 Euro zusammen

Bessere Nachrichten hat da Antje Becher aus der Chemnitzer Stadtverwaltung. Zwar würden monatlich ein bis zwei stationäre oder teilstationäre Blitzer beschädigt. Jedoch sei die Anzahl an Beschädigungen insgesamt rückläufig. Das liege vor allem daran, dass eine Graffiti-Täterin ermittelt und gestellt werden konnte. Diese Frau sei im Jahr 2020 für eine Reihe von Graffiti-Anschlägen verantwortlich gewesen, so Becher. Besonders häufig werden die Enforcement-Trailer auch in Chemnitz mit Graffiti beschmiert oder mit Aufklebern versehen. Manche Täter sind bei ihren Sachbeschädigungen sehr kreativ, rechtlich behindern sie trotzdem die Arbeit der Radarfallen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Im Städtevergleich hat die Stadt Zwickau noch nicht so viele Blitzer-Schäden zu verzeichnen. Straftaten dieser Art seien sehr selten, erklärt die Stadtverwaltung. In den Jahren 2020 und 2021 seien nur in wenige Fällen durch Graffiti und Schmierereien verunreinigt worden, heißt es.