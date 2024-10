Seit Sonntagmorgen läuft der 10. Leipzig Run. Aufgrund des Sportevents gibt es zwischen 6 bis 15 Uhr Verkehrseinschränkungen im Leipziger Südosten und Markkleeberg. Durch den Lauf gibt Einschränkungen bei den Linien 15, 70, 75, 79 und 108. Bereits im vergangenem Jahr wurde das Sportevent von Leipzig Halbmarathon in Leipzig Run umbenannt. Eine entsprechende Umleitung wurde durch die Stadt eingerichtet und die komplette Strecke soll ab 15 Uhr wieder für den Verkehr frei sein. In diesem Jahr gibt es nun erstmals einen Titelsponsor, weswegen der neue Name nun Decathlon Leipzig Run ist.

Start und Ziel des Halbmarathons ist das Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Von hier aus geht die Laufroute über die Prager Straße und Chemnitzer Straße Richtung Süden. Weiter geht es durch den Markkleeberger Stadtteil Wachau, am Markkleeberger See entlang, durch Güldengossa und dann wieder zurück zum Völkerschlachtdenkmal.

Ebenfalls um 9 Uhr startete der 21. Mitteldeutsche Marathon. Der Lauf zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt startete wieder am Leipziger Sportforum und geht entlang der Saale bis zum Marktplatz in Halle. In Leipzig mussten für den Marathon nur kurzzeitig zwei Straßen zwischen 9 und 10 Uhr gesperrt werden. In Halle hingegen gibt es größere Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen bis 15 Uhr.