Schon als ich am Tag vor dem Lauf meine Startunterlagen abhole, löst die Nervosität meine Freude über die Entscheidung ab. Wann war ich denn das letzte Mal vier Kilometer am Stück joggen? Das mag in der Schulzeit gewesen sein, als ich in der Triathlon-AG war. Doch schon da ist mir das Laufen immer am Schwersten gefallen. Vor fünf Jahren habe ich angefangen, ein- bis zweimal pro Woche CrossFit zu trainieren. Doch auch da: Steht ein wenig Laufen auf dem Programm, bin ich schon demotiviert und setze mich lieber ans Rudergerät.