In Leipzig haben Demonstranten am Sonnabend die Rückholung von Maja T. gefordert. Die 23-jährige non-binäre Person wird dem linksextremistischen Lager zugeordnet und soll im Februar 2023 in Budapest bei Angriffen auf Rechtsextreme dabei gewesen sein. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Auslieferung per Eilentscheidung untersagt, allerdings war die aus Jena stammende Maja T. eine Stunde zuvor an Ungarn übergeben worden.



Laut Bundesverfassungsgericht werfen die ungarischen Behörden Maja vor, seit 2017 Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Sie war im vorigen Dezember in Berlin festgenommen worden und saß seitdem in Haft.