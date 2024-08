Die Polizei Leipzig und die Staatsanwaltschaft haben am Dienstag die Wohnungen von elf Personen durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen zu einem großen Computerbetrugsfall, wie die Behörden am Mittwochmorgen mitteilten. Die Beschuldigten sollen in einer Vielzahl von Fällen die Personen-, Zugangs- und Zahlungsdaten von Accounts der App "LeipzigMOVE" gestohlen und weiterverkauft haben.

Laut Mitteilung konnten die Käufer so Tickets für den Verkehrsverbund erwerben, Taxifahrten bezahlen oder Fahrräder ausleihen. Die anfallenden Kosten seien den Inhabern der missbrauchten Kontodaten in Rechnung gestellt worden. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2023 sei den Leipziger Verkehrsbetrieben so ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 135.000 Euro entstanden, so die Staatsanwaltschaft.