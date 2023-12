Ein Nikolaus in gelber Weste hat in Leipzig an der Kurt-Eisner-Straße für eine süße Überraschung gesorgt. Der Nikolaus vom ADFC Leipzig hatte Zimtsterne und eine Karte mit der Aufschrift "Danke, dass du Rad fährst" an Fahrradfahrer verteilt. Die alljährlichen Aktion ist laut ADFC dazu da, um allen zu danken, die auch bei schlechtem Wetter mit dem Rad fahren. Zudem solle auf Gefahrenstellen für Radfahrer aufmerksam gemacht werden.

Bildrechte: Raja Kraus/MDR