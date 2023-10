Der bisher am Hauptbahnhof endende Radweg wird verlängert.

Der bisher am Hauptbahnhof endende Radweg wird verlängert.

Der bisher am Hauptbahnhof endende Radweg wird verlängert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Leipzig beginnen die Arbeiten an einem neuen Radweg auf dem nördlichen Promenadenring. Mit dem 400 Meter langen Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Löhrstraße wird eine Lücke zwischen zwei bestehenden Abschnitten geschlossen.

Nach Angaben der Stadt kommt es auf dem noch nicht ausgebauten Abschnitt immer wieder zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern. Das soll sich nun ändern. Wie schon an anderen Stellen des Rings, wird diese nur für Radfahrer bestimmte Strecke im Farbton "verkehrsgrün" gehalten. Für Autos gibt es künftig keine Spur mehr.

Die Arbeiten sollen bis Anfang November abgeschlossen sein. Neben dem Auftragen der Farbe auf die Straße muss an der Ampel Kurt-Schumacher-Straße an der Westseite des Bahnhofs ein neues Steuergerät eingebaut werden. Am Montag war von den Baumaßnahmen noch nichts zu sehen. Aus der Stadtverwaltung hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass die beauftragte Firma den Start selbst festlegen kann. "Wir gehen aber davon aus, dass es noch diese Woche losgeht."



Von Oktober 2022 bis zum Frühjahr 2023 hatte die Stadt zunächst vor dem Hauptbahnhof einen Radweg auf einer bisherigen Autospur anlegen lassen. Dieser endet allerdings kurz vor der Schumacher-Straße. Die Stadt bewirbt die neuen Radstreifen mit "Ein Ring für alle". Der Ausbau des Radverkehrs ist Teil der Leipziger Mobilitätsstrategie 2030.