Neben Hannover haben auch andere Städte die Wichtigkeit erkannt und kontrollieren die Mindestabstände zu Radfahrern, etwa in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Dort werden mit Hilfe einer Schablone Markierungen aufgesprüht und knappe Überholmanöver fotografiert. So lässt sich leicht feststellen, ob genügend Abstand gehalten wurde. In Hamburg sind Fahrradstaffeln der Polizei unterwegs und achten auf die Überholabstände, zudem führen sie Schwerpunktkontrollen durch.