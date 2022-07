Veterinärmedizin Ohne Stress zum Tierarzt: Neue Behandlungsmethoden in Leipzig

Am Donnerstag hat in Leipzig der 11. Tierärztekongress begonnen. Rund 5.000 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen in die Stadt, um sich über die neue Forschungsergebnisse auszutauschen. Dazu gehört auch eine neue Behandlungsmethode, mit der Nutztiere besser und mit weniger Stress medizinisch versorgt werden können.