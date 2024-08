Wenn man an einem Nachmittag im Leipziger Scheibenholz die Augen schließt, dann hört man die aus dem Reitsport bekannten Kommandos: "Nora, denk an eine ruhige Hand, die Arme locker neben dem Körper lassen, die Ellenbogen zusammen!"

Ausbilderin Lena Günther meint: "Ich denke, das Steckenpferd ist wie echte Pferde in manchen Pferdekursen in den sozialen Modellen eine Art Brücke, die die Kinder auch auf eine gewisse Art und Weise nutzen können, um verborgene Teile ihrer Persönlichkeit auszuleben."

Auch in Sachsen wächst die Zahl Hobby Horse-Sportler rasant. Es gibt keine offiziellen Mitgliederzahlen, aber immer mehr Reitturniere bieten Prüfungen im Steckenpferd-Reiten an. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat Hobby Horsing seit diesem Jahr in ihre Wettbewerbsordnung für den Breitensport aufgenommen, betrachtet es für Kinder und Jugendliche als Einstieg in den Reitsport.