Trotz Chemo: Malia feiert ihren Geburtstag auf der Kinderkrebsstation

"Wir waren immer beim Arzt, weil sie ständig Fieber hatte und wir uns nicht erklären konnten, woher das Fieber kommt. Bis wir ins Krankenhaus überwiesen wurden, wo ein Bluttest gemacht wurde", sagt Alexandra Kretschmer, Malias Mutter. "Die Werte waren so schlecht, dass wir gleich auf die Kinderkrebsstation hier am Uniklinikum überwiesen worden." Malias Mutter fährt fort: "Am 1. August sind wir hierhergekommen, am 2. August hatten wir die Diagnose Leukämie und am 3. hätte Malia eigentlich Schulanfang gehabt."