Die Verbraucherzentrale Sachsen hat am Donnerstag im Klimabüro im Leipziger Stadtteil Neuschönefeld praktische Beispiele vorgestellt, wie jeder Großstädter einen Beitrag für mehr Klima- und Umweltschutz leisten kann. Die Verbraucherzentrale Sachsen hatte das Klimabüro als Anlaufstelle für Klima- und Umweltfragen erst im Juni dieses Jahres im Leipziger Plattenbauviertel Neuschönefeld eröffnet. Von dort aus werden auch die vom Umweltamt der Stadt Leipzig geförderten Projekte "Klima bewegen" und "Gemeinsam fürs Klima" realisiert. Die Projekte sollen die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Umweltschutz einbeziehen.

Das Klimabüro in der Leipziger Elisabethstraße stellt ein Lastenrad zur freien Nutzung für Leipzigerinnen und Leipziger bereit. Bildrechte: Vebraucherzentrale Sachsen

Gerade Sachsens Großstädte sind durch die Blechlawinen von Autos und deren Abgasen belastet. Dafür hat das Klimabüro ein Lastenfahrrad zum kostenfreien Verleih angeschafft. Das Ziel: Leipzigerinnen und Leipziger könnten öfters das Auto stehen lassen und mit dem Gefährt sperrige und schwere Dinge transportieren, so die Verbraucherzentrale. Lastenräder könnten zu weniger CO2, Schadstoffen und Lärm sowie für mehr Platz auf Leipzigs Straßen beitragen.

Das Lastenrad könnte kostenlos von jedem ausgeliehen werden, erklärte Daniel Köhlerschmidt von der Verbraucherzentrale Sachsen: "Damit können Dinge vom Baumarkt oder ein großer Einkauf nach Hause transportiert werden. Oder man macht einen kleinen Ausflug mit dem Kind." Es gehe darum, die Menschen für andere Transportformen zu sensibilisieren, so Köhlerschmidt.

Solche Lastenfahrräder erleben in Deutschland derzeit einen Boom. Wie die Verbraucherzentrale Sachsen informiert, wurden allein 2021 bundesweit 167.000 Lastenräder verkauft. Das entspreche einem Anstieg von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch in Sachsen fehle oft die notwendige Infrastruktur: Spezielle Stellplätze für Lastenräder seien rar, so die Verbraucherzentrale. Der Freistaat fördert seit März 2021 die Anschaffung eines Lastenrades für gewerbliche Zwecke mit einem finanziellen Zuschuss.