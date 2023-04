Das Foto des US-Soldaten Raymond J. Bowman ging unter dem Titel "Der letzte Tote des Krieges" um die Welt. Der 21-Jährige wurde am 18. April 1945 auf einen Balkon im zweiten Stock des sogenannten Capa-Hauses in der heutigen Jahnallee 61 erschossen. Fotografiert wurde das berühmte Bild von Robert Capa heute vor 78 Jahren. Eine historische Zäsur, denn an diesem Apriltag erreichte die US-Army die Stadt Leipzig und befreite sie von der Nazi-Herrschaft Im Capa-Haus wurde am 18. April der US-Soldat Raymond J. Bowman erschossen. Heute führt die Bowmanstraße direkt an dem Gebäude vorbei. Bildrechte: dpa

Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen ist am Dienstag an Bowmans Tod sowie die Befreiung Leipzigs erinnert worden. In der "Runden Ecke" am Leipziger Innenstadtring, wo die US-Amerikaner nach Ende des Zweiten Weltkrieges ihr Hauptquartier bezogen, sprach etwa der US-Generalkonsul Ken Toko von der historischen Bedeutung des 18. April für Leipzig: "Es wissen immer noch zu wenige Menschen, dass US-Truppen Leipzig im April 1945 von der Nazi-Herrschaft befreit haben." Der US-Generalkonsul Ken Toko erinnerte am Dienstag an die Befreiung der Stadt durch die US-Armee. Bildrechte: U.S. Embassy Berlin

