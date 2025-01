Die Kundschaft wohnt überall, reist aus ganz Deutschland oder EU-Nachbarländern wie Österreich, Luxemburg, Finnland und Belgien an. 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in der Kürschnerei um ihre Wünsche. Bertram Meinelt verarbeitet neben den Fellen auch alte Pelze, einer liegt in seiner Werkstatt auf dem Tisch.

Bertram Meinelt und seine Frau Beinuo Zheng-Meinelt geben zudem gut gebuchte Workshops. Solche Amateur-Kürschner, Jäger meist, setzten das Handwerk fort, so Meinelt. "Die erlernen das und die tragen das in die Welt raus, dass das eigentlich was Schönes ist, seine erlegten Füchse oder was man zu Hause hat, die Felle zu verarbeiten."