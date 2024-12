Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) errichtet drei Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Eine Unterkunft werde auf einem unbebauten Grundstück in der Plovdiver Straße 52 geplant. Ein zur Zeit unsaniertes Wohngebäude in der Mariannenstraße 98 soll saniert und zu einem Wohnhaus für Flüchtlinge werden, kündigte das Sozialamt der Stadt an. Für eine weitere Unterkunft würden noch Standorte geprüft. Die Projekte solle die LWB umsetzen. Nach der Fertigstellung will die Stadt Leipzig die Gebäude langfristig anmieten.