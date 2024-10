Unbekannte Täter haben in einem Waldstück im Leipziger Stadtteil Paunsdorf im Bereich Waldkerbelstraße/An den Theklafeldern die Schlafstätte eines 32-jährigen wohnungslosen Mannes angezündet. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen, bevor er verletzt wurde, teilte die Polizei mit. Er habe zum Zeitpunkt der Tat geschlafen, die sich laut Polizei vergangene Woche in der Nacht auf Mittwoch ereignete. Der Obdachlose habe noch wahrgenommen, dass mehrere Menschen vom Tatort wegliefen.