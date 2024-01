Bildrechte: IMAGO / Dirk Sattler

Wohnungslosigkeit Leipzig will Modell "Housing First" für Obdachlose dauerhaft fortsetzen

07. Januar 2024, 05:00 Uhr

Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung Wohnungs- und Obdachlosigkeit überwunden haben. Das steht im Koalitionsvertrag. Seit zweieinhalb Jahren wird in Leipzig das Modell "Housing Fist" getestet, um Obdachlose in eine feste Wohnung zu bringen. Die Stadt will das Projekt fortsetzen. Experten sehen in dem Ansatz ein Vorbild für ganz Deutschland.