Schwarzkollm Der schwarze Stollen aus der Schwarzen Mühle

In der Backstube an der Krabat-Mühle in Schwarzkollm kippt Bäcker Sebastian Weidelt Mehl und Hefe in den Kessel des großen Rührgerätes. Ein erster Schritt auf dem Weg zum schwarzen Weihnachtsstollen. Doch schwarz ist er noch nicht. Bisher ist alles weiß. "Das bleibt auch so, bis ich nachher den Hauptteig mache", sagt Weidelt. Zunächst müsse die zusammengerührte Masse für eine halbe Stunde stehen. "Anschließend kommen noch die restlichen Zutaten dazu und dann wird es Stollen", sagt der 43-Jährige.