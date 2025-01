Bildrechte: IMAGO / Eibner

Rechtsextremismus Neonazi-Angriff vor neun Jahren auf Connewitz: Prozesse laufen immer noch

11. Januar 2025, 10:00 Uhr

Am 11. Januar 2016 fielen mehr als 200 Neonazis und Hooliogans in eine Straße in Leipzig-Connewitz ein und demolierten Schaufenster und Autos. 113.000 Euro Sachschaden entstanden. Neun Jahre später ist die juristische Aufarbeitung zwar weitgehend, aber noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Das haben nun die Linken im Sächsischen Landtag erneut angemahnt.