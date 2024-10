Ich glaube, alles spielt ein bisschen eine Rolle. Dass der Roman in der Lausitz spielt, heißt natürlich auch, dass meine Figuren diese abgebaggerten Landschaften irgendwie mit im Rucksack rumtragen. Dass er in einer ostdeutschen Kleinstadt spielt, bedeutet natürlich auch, dass es die Nachwendegeneration ist und die Eltern diesen Umsturz miterlebt haben. Und dass er in einer Kleinstadt spielt und nicht in der Metropole, hat natürlich auch ganz eigene Themen, was Infrastruktur angeht, und ja, all das zusammen bildet quasi den Handlungsspielraum meines Romans.