Dolly war im Februar in einem Schafstall in Torgau mit sechs Beinen geboren worden. "Es wollte von Anfang an einfach leben. Und wir geben ihr die Chance dazu", hatte Züchter Bernd Tinter damals gesagt. Damit sich Dolly besser bewegen kann, wird ein Bein mit einem Verband hochgebunden.



Tierärzte vermuten, dass die Fehlbildung durch das Schmallenberg-Virus verursacht wurde. Insekten übertragen das Virus. Bei trächtigen Schafen kann das Virus in die Gebärmutter gelangen und am Embryo zu Missbildungen führen.