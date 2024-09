Deswegen seien die Kurse in Grundschulen genau richtig. Und die Kinder sollen auch mit Freunden, Geschwistern und Eltern weiter üben - und so das Wissen weitergeben. "Kinder ab dem Alter von vier Jahren sind in der Lage, Wiederbelebungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen und diese, soweit die Kraft das zulässt, durchzuführen", erläuterte Karthe weiter.



Die "Notfallhelden" sind so gefragt, dass das Projekt an seine Grenzen stößt. Es brauche ein koordiniertes, flächendeckendes Programm auf Länder- oder Bundesebene, findet Kursleiter Karthe.