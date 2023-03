Stoffe und diese in schöne Kleidung zu verwandeln - das gehört leider nicht zu meinen Fähigkeiten. Jedoch bewundere ich Menschen, die das können. Ich habe 2020 bei Ausbruch der Corona-Pandemie ja nicht einmal meine Stoffmaske selbst genäht. Ich ruhe mich gerne auf dem Argument aus, dass ich Linkshänderin bin und eben andere Dinge gut kann, zum Beispiel Musik und Sport.

Ein Stoffmarkt ist daher nicht der beste Ort für mich. Doch ich habe einen Auftrag: Eine Kollegin bat mich, ihr einen halben Meter Jersey-Stoff mitzubringen. Ich beginne also mich bei windigem und kaltem Wetter auf dem Leuschner-Platz in Leipzig an den Ständen umzusehen.