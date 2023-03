Inflation Studentenwerk Leipzig vergibt Mensa-Gutscheine und mehr Geld für Härtefälle

Studentenwerk Leipzig erweitert ab sofort Unterstützung für Studierende.

Finanzielle Hilfen des Studentenwerks allerdings begrenzt.

Staatliche Unterstützung kann ab Mitte März beantragt werden.



Studierende in Leipzig, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind, erhalten ab sofort mehr Unterstützung. Wie das Studentenwerk am Montag mitteilte, können Studierende künftig in der Sozialberatung sogenannte Freitisch-Gutscheine im Wert von 100 Euro erhalten, mit denen sie sich in den Mensen und Cafeterien versorgen können.



Außerdem stockt das Studentenwerk sein Budget für Härtefallzuschüsse von bisher 12.500 Euro auf nun 80.000 Euro auf. Die Härtefallzuschüsse werden ebenfalls über die Sozialberatung des Studentenwerkes vergeben.