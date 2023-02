Auf Anfrage von MDR AKTUELL teilten die mitteldeutschen Wissenschaftsministerien die Zahl der Berechtigten in den jeweiligen Ländern mit. In Sachsen sind es demnach rund 160.000, in Sachsen-Anhalt etwa 60.000 und in Thüringen rund 165.000 Studierende und Fachschüler. Ein Grund für die hohe Zahl in Thüringen ist die IU Internationale Hochschule in Erfurt – die größte Hochschule Deutschlands mit zahlreichen Fernstudiengängen. Allerdings haben nur Studierende mit Wohnsitz in Deutschland Anspruch auf die Einmalzahlung.