Eine Woche nach seiner Geburt ist das Tapir-Jungtier im Leipziger Zoo gestorben. Auch die Fürsorge der Tapir-Mutter sowie die unmittelbar eingeleitete, veterinärmedizinische Behandlung zur Stabilisierung haben keinen Erfolg gebracht, teilte der Zoo am Sonnabend mit.

"Die Enttäuschung über den Verlust ist groß, und wir sind traurig, dass der Tapirjunge es trotz großem Einsatz nicht geschafft hat", sagte Seniorkurator Ariel Jacken am Samstag. Der kleine Tapirbulle sei vermutlich an dem gleichen Erreger gestorben, den auch die vorherigen Nachzuchten der Mutter "Laila" hatten. Einen Zusammenhang mit dem Vogelsterben in Gondwanaland bestehe nicht.