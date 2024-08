In der Nacht zum Donnerstag ist in einer Tiefgarage im Leipziger Zentrum ein Brand ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, stand ein Kleinwagen in Flammen. Der Grund für das Feuer sei noch unklar, die Polizei ermittle wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Wohnhaus über der Tiefgarage evakuiert werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien in bereitgestellten Bussen betreut worden, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, die Tiefgarage bleibe allerdings noch gesperrt, so die Sprecherin. Am Donnerstag soll ein Brandursachenermittler eventuelle Schäden an der Garage und dem Gebäude untersuchen.