Unbekannte stahlen Ruma in der Nacht auf Ostersonntag aus dem Zoo Leipzig. Die Polizei vermutet, dass der Affe aufgrund der öffentlichen Berichterstattung kurz darauf wieder ausgesetzt wurde. Ein Jogger entdeckte Ruma daraufhin vergangenen Freitag in einem Baum in Leipzig-Reudnitz. Mittlerweile sind erste konkrete Hinweise zu dem Vorfall eingegangen, teilte die Polizei Leipzig auf Anfrage mit. Ergebnisse lägen jedoch noch nicht vor. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls dauern demnach an.