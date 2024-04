Der in der Nacht auf Ostersonntag gestohlene Bartaffe Ruma ist zurück im Zoo Leipzig. Das teilte der Zoo am Donnerstag mit. Im Lagezentrum der Polizei Leipzig sei am Morgen kurz nach 7 Uhr ein Hinweis eingegangen, dass auf einem Baum nahe eines Mehrfamilienhauses im südlichen Stadtteil Reudnitz ein Bartaffe gesichtet worden sei.