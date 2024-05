RB Leipzig wird auch in der Saison 2024/25 in der Frauen-Bundesliga vertreten sein. Durch den 1:0-Erfolg beim 1. FC Nürnberg am Montagabend (6. Mai 2024) beträgt der Vorsprung des Aufsteigers auf die Abstiegsplätze zwei Spieltage vor dem Ende der Saison elf Punkte.