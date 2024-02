Der Leipziger Porsche-Betriebsrat Knut Lofski hat am Freitag mit einer Klage gegen seinen Arbeitgeber Erfolg gehabt. Das Arbeitsgericht Leipzig entschied, dass er einen Anspruch auf Vergütungsdifferenz, also Zahlung seines früheren Gehalts hat. Nach Angaben Lofskis waren dessen Bezüge seit September 2022 um etwa ein Drittel gekürzt worden. Davor hatte der Autokonzern vor dem Hintergrund des VW-Prozesses die Vergütungen der Betriebsräte heruntergesetzt, weil ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) dies nahegelegt hatte.

Vor dem Hintergrund eines Strafprozesses gegen VW-Manager hatte der BGH im Vorjahr die langjährige Praxis für unzulässig erklärt, die Gehälter von Betriebsräten nach deren "hypothetischer Entwicklung" zu bemessen. Das bedeutet, wie sich die freigestellten Arbeitnehmervertreter innerhalb des Betriebes entwickelt hätten, wenn sie nicht in das Gremium gewählt worden wären. Die Bedenken des BGH teilte das Leipziger Arbeitsgericht nicht. Eine "hypothetische Betrachtung" sei möglich, wenn diese durch Fakten aus der Vergleichsgruppe, wie in diesem Fall der anderen Schichtleiter, unterlegt werde, hieß es in der Begründung (Aktenzeichen: 9 Ca 1217/23). Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.