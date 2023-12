Ab dem kommenden Frühjahr rollt in Leipzig der erste vollelektrische Porsche vom Band: der E-Macan. Das meldet die " Leipziger Volkszeitung " am Dienstag.

Nach dem Cayenne ist der Macan das am zweitbesten nachgefragte Fahrzeug des Autobauers. Im vergangenen Jahr wurden über 80.000 Autos des Kompakt-SUV verkauft. Mit dem Macan will Porsche seine Position in China verbessern.