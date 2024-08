Die stellvertretende Schulleiterin Svetlana Thieme ist begeistert, sie hat das Projekt auch an die Schule geholt. Ab September will die Hauswirtschaftslehrerin zweimal wöchentlich mit den Schülern für die Schüler kochen. "Wir starten mit 150 bis 200 Portionen, was gut machbar ist“, sagt Thieme. Am Dienstag sei der Testballon gewesen und die Stimmen der Schüler sind durchweg positiv - da ist zu hören: „Es lief eigentlich ziemlich gut.", "Ich fands cool, es war mal eine Abwechslung zum Unterricht.", "So was hab ich noch nie gemacht und es ist voll cool, wenn man mal was Neues ausprobiert.“