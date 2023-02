Mehr als 1.000 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes haben sich am Freitag an einem Warnstreik in Leipzig beteiligt. Sie folgten damit einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Diese fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 500 Euro mehr pro Monat als Inflationsausgleich.



Die Streikteilnehmer hatten sich am Morgen zunächst zu einer Kundgebung auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz versammelt. Im Anschluss zogen sie durch die Innenstadt. Neben Beschäftigten der Kitas und der Leipziger Verkehrsbetriebe hatten sich auch Mitarbeiter des Helmholtzzentrums für Umweltforschung, der Sparkasse oder der Stasi-Unterlagenbehörde am Warnstreik beteiligt.