Genau so sei es richtig, sagt Ulrich Haberland, Inhaber des Familienbetriebs Sächsische Christbaum GbR. Jedes Jahr verkauft er tausende Bäume in der Region Halle, Leipzig. Die Weihnachtsbaumproduzenten haben vor einer Woche mit der Ernte begonnen.

"Der Baum wird dann erst altern, sofern er frisch war, wenn er in die Stube kommt", erklärt Haberland. Dann könne man einen Ständer mit Wasser füllen und ihn nicht so dicht an die Heizung stellen. Die ersten Alterungserscheinungen kämen nach einer Woche oder zehn Tagen.