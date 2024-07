Der Leipziger CDU-Abgeordnete Andreas Nowak kann solchen Argumenten nicht folgen: "Das Argument mit den tiefen Tunnelröhren, das haben sie in Prag bei der U-Bahn, das haben sie in Budapest bei der U-Bahn oder auch in Moskau. Das sind also alles nicht unlösbare Probleme. Wenn wir viele Verkehrsprojekte, die vor ganz vielen Jahrzehnten mit Blick nach vorne geplant wurden, nicht gemacht hätten, dann wäre heute Infrastruktur in Größenordnungen nicht da." Als Beispiel nennt er den Leipziger Hauptbahnhof.