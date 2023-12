Aus Sicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn ist der Tunnel ein Erfolg - obwohl anfangs die Skepsis groß war. "Für die Fahrgäste ist das ein riesengroßer Gewinn, den man nicht missen möchte", sagte der Sprecher von Pro Bahn in Mitteldeutschland, Carsten Schulze-Griesbach. Die Fahrgastvertreter bemängeln allerdings, dass systematisch zu klein geplant worden sei. Das Ergebnis seien jetzt zu kurze und auf bestimmten Strecken überfüllte Züge - besonders dann, wenn viele Pendler gleichzeitig zum Schichtwechsel unterwegs sind. Laut Deutscher Bahn nutzen an einem Werktag bis zu 90.000 Menschen die Züge im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz, wobei natürlich nicht alle Fahrgäste auch im Abschnitt des City-Tunnels unterwegs sind. Pendler beklagen, dass die eingesetzten Züge immer mehr verschleißen und schmutzig seien. Von Anfang an war die Fahrzeugreserve knapp bemessen.

Das Großprojekt City-Tunnel wurde in etwa zehnjähriger Bauzeit umgesetzt. Die Kosten stiegen in der Zeit erheblich an. Von veranschlagten 572 Millionen Euro auf 960 Millionen Euro. Die Idee für den City-Tunnel war viel älter. Bereits im Kaiserreich wollte man den neu geplanten Hauptbanhof mit dem Bayerischen Bahnhof verbinden. Nach 700 Metern war jedoch Schluss. Durch Streiks, Weltkriege und die DDR-Zeit wurde der Tunnel nie vollendet. Stattdessen fuhren die S-Bahnen herzförmig um das Stadtzentrum in die Gleise des Kopfbahnhofs ein.