Für viele einkommenschschwache Mieterinnen und Mieter in Sachsen ist nach Einschätzung des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften weiteres Energiesparen unmöglich. "Der Appell ans Sparen ist bei den meisten unserer Mitglieder schon ausgeschöpft. Sie sind ohnehin schon sparsam und haben nur einen schmalen Geldbeutel", sagte Mirjam Philipp, Vorstand beim Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG).

Nach der drastischen Verringerung der Gaslieferungen durch Russland hatte die Bundesregierung am Donnerstag die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Man müsse dringend sparen, um sich auf den Winter einzustellen, hatte neben Grünen-Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch Sachsens Wirtschaftsmiminster Martin Dulig (SPD) gefordert. Ein solcher Appell sei in Sommer schwer zu vermitteln, so Philipp vom VSWG-Vorstand.