Präsident Bert Wendsche, Oberbürgermeister der Stadt Radebeul , sagte dem MDR, man müsse die Wahllokale und Wahlvorstände mit Verwaltungsmitarbeitern und Ehrenamtlichen besetzen. Das sei schon in Nichtferienzeiten eine Herausforderung und erst recht in den Winterferien. "Wir brauchen die Mitarbeiter aus den Verwaltungen und wir brauchen viele freiwillige Helfer. Das ist eine gigantische Herausforderung, die schon ein bisschen Bauchschmerzen macht."

Wendsche appellierte an die Bürger, sich als freiwillige Helfer zu melden. "Wir sollten gemeinsam die Hängepartie in Berlin beenden. Und da sollten wir unseren Teil dazu beitragen."

Die Dresdner Abiturienten Mattes, Maria und Alexandra würden als Wahlhelfer am 23. Februar gerne wieder mitmachen, alle drei waren schon bei vergangenen Wahlen in diesem Jahr dabei, bzw. haben sich dafür gemeldet. "Irgendwer muss ja dafür sorgen, dass eine Wahl auch stattfindet, weil jeder wählen gehen will," sagt Mattes. Er ist aber unsicher, ob das in der kurzen Zeit mit der Anmeldung als Wahlhelfer so gut funktioniert. Beim letzten Mal habe er sich zwei bis drei Monate vorher anmelden müssen.