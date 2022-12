Die Höhenrettungsteams der Feuerwehr wollen mit der Nikolausüberraschung eine Freude bereiten.

Die Aktion soll kranken Kindern im Klinikalltag Trost spenden.

Die Krankenhausteams freuen sich für ihre kleinen Patientinnen und Patienten.

Nachdem der Nikolaus in der Nacht fleißig blankgeputzte Stiefel mit Süßigkeiten und Überraschungen befüllt hat, will er am Nikolaustag bestimmten Kindern eine ganz besondere Freude machen. Er wird sie im Krankenhaus besuchen - aber stiefelt nicht durch die EIngangstür, sondern seilt sich vom Dach ab.

In Dresden wird sich der Nikolaus gegen 10 Uhr am Klinikum Dresden-Neustadt aus etwa 30 Metern Höhe von der Spitze einer Drehleiter abseilen, um den Kindern kleine Geschenktüten durchs Fenster zu reichen. In Chemnitz hat er sich gegen 14 Uhr angemeldet, um sich vom Dach der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Flemmingstraße 4, abzuseilen. Auch am Helios Klinikum Aue wird sich der Nikolaus am Nachmittag vom Dach abseilen, hier gegen 15:15 Uhr.

Nikolausüberraschung der Höhenretter

Für alle, die nicht mehr an den Nikolaus glauben: Hinter den Überraschungsaktionen stecken in Wirklichkeit die Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehren. In mehr als 30 Städten deutschlandweit haben sich die Höhenretter zu den Überraschungsaktionen auf den Kinderstationen verabredet. In Aue beteiligen sich auch die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Aue-Bad Schlema.

Für viele kranke Kinder wird das Weihnachtsfest nicht so fröhlich verlaufen, wie sie es sich gewünscht haben. Michael Katzsch Amtsleiter Brand- und Katastrophenschutzamt

Klinikalltag mit Süßigkeiten versüßen

"Für viele kranke Kinder wird das Weihnachtsfest nicht so fröhlich verlaufen, wie sie es sich gewünscht haben" sagt Michael Katzsch, Amtsleiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes. "Daher gibt es die Idee, diesen Kindern ein ganz besonderes Erlebnis zu bescheren, um ihnen Trost zu spenden, Mut zu machen und über die für sie so schwierige Zeit hinwegzukommen. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit an dieser gemeinsamen Aktion der deutschen Berufsfeuerwehren teilzunehmen."

Um Kinder aufzumuntern, die den Nikolaustag im Krankenhaus verbringen müssen, legen sich die Feuerwehrleute der Höhenrettung mit ihrer Überraschungsaktion mächtig ins Zeug. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Aufmunterung für Kinder im Krankenhaus

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikum Dresden sind über diese Aktion glücklich, sagt Georg Heubner, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin: "Unsere kleinen Patienten werden große Augen machen. Im Klinikalltag ist eine solche Ablenkung willkommen - eine wunderbare Idee."