Rettungsdienst Zahl der Notrufe in Sachsen deutlich gestiegen

Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt hat dieses Jahr ergeben, dass sich die Zahl der Einsätze der Rettungsdienste und Feuerwehr tendenziell erhöht. Laut Experten könnte der demografische Wandel einer der Gründe dafür sein.

Die Bevölkerung werde älter, wodurch gesundheitliche Probleme und damit Notfälle zunehmen. Der Landesfeuerwehrverband sieht hingegen in der Krankenhausstruktur eine weitere Erklärung. Es gebe weniger Krankenhäuser, die eine Komplettbehandlung und Versorgung anbieten würden. Es fehle an Personal und technischer Ausrüstung, so der Verband.