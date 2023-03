Zunächst: Hausnotrufsysteme sind nicht nur etwas für Senioren, sondern zum Beispiel auch für Epileptiker oder Menschen mit Behinderung sinnvoll. Sie funktionieren so: An die Telefondose wird ein Notrufgerät mit Freisprechanlage angeschlossen, das wiederum über Funk mit einem kleinen Sender gekoppelt ist. Den trägt man als Kette um den Hals oder als Armband ums Handgelenk. Um einen Alarm auszulösen, genügt es, den Knopf am Sender zu drücken.