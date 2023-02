Wer die 112 wählt, der soll dem Vorschlag zufolge bei einer speziell geschulten medizinischen Fachkraft landen. Die schickt im Notfall den Rettungswagen los. Und beim verknacksten Fuß stellt sie auch am Wochenende den Kontakt zu einem Hausarzt her.

Die gesundheitspolitischen Sprecher von Grünen und FDP befürworten die Idee. Auch weil das momentane System zu undurchsichtig sei, so Andrew Ullmann von den Liberalen. Keiner wisse ganz genau, wenn man die 112 und wann die 116117 anrufe. Diese Verwirrung existiere und deswegen halte er das für eine sehr gute und richtige Idee in diese Richtung.

Skepsis kommt dagegen von den Rettungsleitstellen selbst, also von denen, die die 112-Anrufe entgegennehmen. Die neue zusammengelegte Leitstelle wäre riesig, befürchtet der Leiter der Leipziger Leitstelle Mario Keil, da man ja tatsächlich schon als Leitstelle zusammenarbeiten würde. Man schicke sich gegenseitig die Aufträge in die verschiedenen Systeme. Keil glaubt, dass der Aufwand zu groß sei, hier eine so große Anzahl von Mitarbeitern in einem Gebäude arbeiten zu lassen.