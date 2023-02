Die Nummer 112 funktioniert in jedem Land der EU. Bildrechte: dpa

Die Notruf-Nummer 112 Im Jahr 1991 verständigten sich die damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf die einheitliche Notrufnummer 112. Sie funktioniert heute nicht nur in der EU, sondern auch in der Schweiz, in Island, Norwegen, Russland, in der Türkei und der Ukraine. In vielen weiteren Ländern wird der Anrufer über diese Nummer direkt an die lokale Rettungsleitstelle weitergeleitet.



Gut zu wissen: Die Nummer funktioniert von jedem Handy aus, auch ohne Entsperr-Code.