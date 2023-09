Täglich gehen in der Dresdner Rettungsleitstelle um die hundert Notrufe ein, die keiner gewollt hat. Sie wurden versehentlich mit dem Handy ausgelöst. "Wir registrieren täglich zwischen 80 und 180 automatische Notrufe in der Leitstelle, welche unabsichtlich ausgelöst wurden", so die Antwort aus der Leitstelle auf Anfrage von MDR SACHSEN. Das passiere zum Beispiel mit einem sogenannten Pocket-Call, etwa wenn das Handy in der Hosentasche steckt und man ungünstig darauf sitzt. Aber auch auf dem Tisch liegend seien schon fälschlich Notrufe in den Äther geschickt worden.