Harmonie schien das Gebot der Stunde bei der sächsischen AfD auf ihrem Landesparteitag in Löbau. Bei der Vorstandswahl gab es bei den entscheidenden Positionen keine Gegenkandidaturen. Der amtierende sächsische AfD-Chef Jörg Urban ist am Sonnabend mit 88,42 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt worden. 229 Delegierte stimmten für und 30 gegen ihn, fünf enthielten sich. Vor zwei Jahren hatte er 87,5 Prozent bekommen. Urban führt die mittlerweile größte Oppositionspartei in Sachsen seit rund 4 einhalb Jahren an. Er hat erneut das Ziel ausgegeben, die AfD bei der nächsten Landtagswahl 2024 in Regierungsverantwortung zu führen.