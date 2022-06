Nach den Kommunalwahlen am Sonntag in Sachsen haben die Parteien eine erste Bilanz gezogen. Die AfD räumte dabei Schwächen ein - auf Landrats- und Bürgermeisterebene. Parteichef Jörg Urban räumte am Montag in Dresden ein: "Unser Ziel, schon in der ersten Runde einen Landrat zu stellen, haben wir nicht geschafft." Es werde auch in der zweiten Runde nicht einfach, "noch die Nase nach vorn zu kriegen".